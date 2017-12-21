Türkiye'de 2017 Böyle Geçti (5)
Mayıs ayında, AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partiye üyeliğinin ihya edilmesi oy birliğiyle onaylandı.
Mayıs ayında, AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partiye üyeliğinin ihya edilmesi oy birliğiyle onaylandı. Erdoğan, "beşinci çocuğu" olarak nitelendirdiği partisine, "979 gün" sonra yeniden üye olarak döndü.
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesince, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın, sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmesine karar verildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin ABD'li yetkililerle görüşme yaptı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmed Hamdi Gül, 91 yaşında hayatını kaybetti. Gül'ün babası Ahmed Hamdi Gül, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Mayıs ayının önemli gelişmeleri şöyle:
1 MAYIS
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye üyeliğinin ihya edilmesi oy birliğiyle onaylandı. Toplantıda, partinin 21 Mayıs'ta üçüncü olağanüstü kongreye gitmesi kararlaştırıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bu kongrede de bir seçim yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanlığına seçilmesini öngörüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da Jamia Millia İslamia Üniversitesince kendisine fahri doktora tevdi edilmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden beklenen nedir? Adalettir. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde adalet var mı? Asla böyle bir şey yok." dedi.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, dünyadaki ilk Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) aşısının Bakanlığın desteğiyle Türk bilim insanları tarafından üretileceğini açıkladı.
Daha önce Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının yer aldığı bölgeden havan ve roketle saldırıda bulunulan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınır hattında askeri zırhlı araçlar için mevziler oluşturuldu.
2 MAYIS
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye üye oldu. AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi ile 27 Ağustos 2014'te partiye veda eden Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından "beşinci çocuğu" olarak nitelendirdiği partisine, "979 gün" sonra yeniden üye olarak döndü.
Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, herkesin iradesiyle bu meşakkatli yola revan olduğunu, sonunda rütbe, mevki, makam, mal ummadan, hiçbir şey hesap etmeden çıktıkları yolun, kendilerini buralara getirdiğini söyledi.
Erdoğan, "Elbette bu ağır yükü çekemeyenleri, onları ademe mahkum ediyor, değerlendirmesini milletimize bırakıyoruz. Şu da bir gerçek ki bugüne kadar bu davaya, bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görmedim." değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım da yaptığı konuşmada, "Özlemek sabretmektir, ayları saatleri izlemektir, gelecekse beklenen beklemek güzeldir. İşte beklenen an sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız bugün yuvaya tekrar dönüyor. Kendisine yol arkadaşlarım adına hoşgeldiniz, şeref verdiniz diyorum." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olmasına ilişkin, "Partisine dönen cumhurbaşkanı artık Türkiye'nin değil, sadece kendisine oy verenlerin cumhurbaşkanıdır. Türkiye artık daha çok ayrışacak." dedi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşananlara ilişkin çatı dava ile Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin açılan davaya müdahillik talebinde bulundu.
3 MAYIS
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Yıldırım ile 5,5 saat süren görüşmesine ilişkin, "Özellikle devlette atılan bazı adımlar var, bu adımlarla ilgili olarak beraber görüşmemizi gerektiren konular vardı, bu konuları beraberce paylaşma fırsatı bulduk." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bugün domates dışında bütün konularda zaten gıdada, konfeksiyonda, tekstilde arkadaşlarımız mutabık kaldılar. Tabii Türk domatesinin Rusya pazarında olmasını arzu ederiz. Hem ucuz olması hem lezzetli olması, bu bakımdan özellikle tavsiyemizdir ama şu anda bir geçiş süreci var. Bu arada belki ara formüller bulmak suretiyle bu süreci de inşallah belli bir zemine oturtacağız." değerlendirmesinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Ben isimlerin konuşulmasını, hele hele bu süreçte isimlerin konuşulmasını asla ve asla doğru bulmam. Çünkü kişileri yıpratmaya bizim hakkımız yok. Onları bugünden alıp hedef tahtasına koymaya bizim hakkımız yok. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise hayır oyu veren herkesle oturup konuşacaklarını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2016 yılı Türkiye Göç Raporu'na göre, 2016 yılında 174 bin 466 göçmen yakalandı, 66 bin 167 kişi de uluslararası koruma kapsamında Türkiye'de misafir edildi. 2 milyon 834 bin 441 Suriyeli biyometrik kayıt altına alındı. 55 bin 983 Iraklı ile 48 bin 738 Suriyeliye ikamet izni verildi
4 MAYIS
AK Parti'nin 21 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılan 3. OIağanüstü Büyük Kongresi'ne ilişkin duyuru, partinin internet sitesinde yayınlandı.
Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili davada tutuklu sanıklardan Murat Karacan'ın tahliyesine karar verdi.
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesince, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın, sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmesine karar verildi.
5 MAYIS
Başbakan Yıldırım, Başbakan Pavel Filip'in daveti üzerine Moldova'ya 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım, Moldova Başbakanı Filip ve Gökoğuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Dün ve bugün yaptığımız görüşmelerde, Gagavuz Yeri'nin sosyal, ekonomik sorunlarının çözülmesi ve kalkınmasına yönelik projeler geliştirilmesi yolunda tam bir fikir birliği olduğunu teyit ettik. Amacımız Moldova-Türkiye arasındaki dostluğu, kardeşliği ekonomik ve ticari boyutta da sürdürmek, hem Gagavuz Yeri'nin kalkınması hem de Moldova'nın ekonomik olarak daha iyi noktaya gitmesi için birlikte çalışmak." dedi.
Anadolu Ajansı (AA) ile Moldova Devlet Haber Ajansı (Moldpres) arasındaki iş birliği anlaşması, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile Moldpres Başeditörü Simion Ropot imzaladı.
6 MAYIS
Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Başbakanı Filip ve Gökoğuz Yeri Başkanı İrina Vlah ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Yıldırım, "Gagavuz kardeşlerimizin ana dillerini ve ülkelerinin resmi dilleriyle birlikte öğrenmeye devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Bugünkü görüşmelerimizde Gagavuz yerinin statüsünün, parlamentodan çıkacak kanunlarla daha da sağlamlaştırılması konusunda çok verimli bir görüş alışverişinde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.
4. Dünya Gökoğuz Kongresi'nde de konuşan Yıldırım, "Gagavuzların kardeşleri olarak, biz Türkiye olarak daha fazla yatırımcının Moldova'ya, bu bölgeye gelmeleri için gerekli teşvikleri bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
İhraç edilen hakim ve savcılara operasyon düzenlendi. HSYK tarafından meslekten ihraç edilen, haklarında yakalama kararı çıkarılan 27 hakim ve savcıdan 23'ü, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
7 MAYIS
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül, 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü telefonla arayarak, babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatından dolayı taziyelerini iletti.
8 MAYIS
- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, babası Ahmet Hamdi Gül, son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri'deki cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar, milletvekilleri ve Gül'ün yakınları katıldı.
9 MAYIS
Ankara merkezli 81 ilde FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 77 şüpheliden 68'i tutuklandı.
Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan sanatçı İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği, yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonlarının devam ettirildiği bildirildi.
10 MAYIS
Başbakan Binali Yıldırım, Somali Konferansı'na katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketinde önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Yıldırım, ABD'nin PYD/PKK'ya silah yardımı kararı alması konusunda, "Türkiye'nin bu konudaki durumu çok nettir. Düşüncesinde herhangi bir kafa karışıklığı yoktur. Nedir? Türkiye bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır. Bunu net bir şekilde muhataplarımıza söyledik. Bir terör örgütü kullanarak başka terör örgütü yok edilemez. Sonra o terör örgütü de, sizin başınıza bela olur. Bunu Amerika çok iyi şekilde bilmektedir." açıklamasında bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yunanistan'da düzenlenen 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, terörizm ile mücadelede devletler ve uluslararası kuruluşların ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Terör örgütleri arasında ayrım yapmak büyük bir yanlıştır. Bunun en somut örneği Suriye krizinde yaşanmıştır. Mart 2011'de başlayan kriz hakkında tespit ettiğimiz tehditler ve bunlara karşı alınacak tedbirler muhataplar ile paylaşıldığında zamanında gerekli adımlar atılmadı." değerlendirmesinde bulundu.
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan 174 şüpheliden 153'ü hakkında tutuklama kararı verildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin ABD'li yetkililerle görüşme yaptı.
12 MAYIS
Başbakan Binali Yıldırım, Somali Konferansı'na katılmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Yatırımcılara hitap eden Yıldırım, Türkiye'nin turizm açısından herhangi bir Batı ülkesi kadar güvenli olduğunu, terörün küresel bir olay olduğunu söyledi.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği referandumu sonrasında gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, "Türkiye'nin huzura ve adalete ihtiyacı var. 2019 şöyle, şu şöyle, şu işte bilmem başkan olacak, bu konular hiç görüşülmedi." açıklamasında bulundu.
Bosna Hersek'in Foça kentinde bununan ve 1992'de Sırplar tarafından yıkılan Foça Hünkar Camisi, TİKA tarafından yeniden inşa edildi.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Bosna'da barış hakim oldu, huzur hakim oldu. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak Bosna'daki barışın, huzurun sürmesi için her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Gerek TİKA ile gerekse Vakıflar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla bölgedeki bütün eserleri yeniden imar ediyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde düzenlenen operasyonlarda, Türkiye genelinde gözaltına alınan bin 336 şüpheliden bin 63'ü tutuklandı.
Ilısu Baraj Gölü alanında bulunan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile 2 kilometre taşınarak, baraj göl alanından çıkarıldı. Türbe, yeni yeri Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na yerleştirildi. Taşıma işlemi için 8 adet "Kendinden Tahrikli Modüler Taşıyıcı" (SPMT) kullanıldı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bu manzara dünyaya bir örnek. İstersek yaparız, dünyanın en büyük barajlarını da yaparız, tarihi eserleri de taşırız." dedi.
13 MAYIS
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere geldiği Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında, Erdoğan ve Şi huzurunda iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Four Seasons Hotel'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti.
Beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal, son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına sanatçının sevenleri, ailesi ve arkadaşları katıldı.
- Suriye'nin Halep ilinde yaşanan katliamı sosyal medya hesabı üzerinden dünyaya duyuran 8 yaşındaki Bana el-Abed, Türk vatandaşı oldu. Bana el-Abed, ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Türkiye Cumhuriyeti kimliklerini aldı.
14 MAYIS
Anneler Günü organizasyonu kapsamında İzmir'in Buca ilçesinden Muğla'nın Marmaris ilçesine gitmek üzere hareket eden midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 24 kişiden Selda Altay, Hatice Güllü, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Mükerrem Salcan, Ayşenur Namlıarkan ve Serpil Kaldırımcı için Buca Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenen törene Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya katıldı.
Şanlıurfa'da sırtında ikiz kardeşinin koluyla dünyaya gelen ve 4 yaşına kadar bu şekilde yaşayan Hülya Enzelik, Adana'da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
15 MAYIS
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pekin Olimpiyat Merkezi'ndeki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Kus¸ak ve Yol Forumu"nun ac¸ılıs¸ to¨renindeki konuşmasında, "Yeni İpek Yolu' olarak da adlandırılan bu girişimi Asya'yı, Avrupa'yı, Afrika'yı ve hatta Güney Amerika'yı birbirine bağlama hedefiyle geleceğe damga vuracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere, Çin'in başkenti Pekin'den ABD'ye hareket etti.
Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. Güven'in tutuklanmasına, "henüz soruşturması devam eden ve vefat eden başsavcı hakkında atılan tweette, 'kamyon biçti' ibaresinin özellikle kullanılması, atılan tweet ile bir anlamda FETÖ soruşturma dosyalarında görev yapan savcılara akıbet gösterilmesi ve bu savcıların sonlarının ne şekilde olacağına ilişkin gönderme yapılması" gerekçeleriyle karar verildi.
16 MAYIS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. Özellikle YPG/PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir." dedi.
Erdoğan, "DEAŞ başta olmak üzere bölgemizdeki tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ortaya koymamız büyük önem ifade etmektedir. Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız. Sayın Başkan'a 15 Temmuz darbe girişiminin faili Feto terör örgütü konusundaki beklentilerimizi de açıkça ifade edeceğim. Suriye, Irak, Yemen ve Libya'daki kaosu fırsata çevirmek isteyenler eninde sonunda kaybedeceklerdir. İki müttefikin dayanışma ve yakın işbirliği eli kanlı cinayet şebekelerini bertaraf etmek için kafidir." değerlendirmesinde bulundu.
Sakarya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in oğlu Şamil Gülen adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarılan Şamil Gülen, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle tutuklandı.
"KHK ile kamudan ihraç edildikleri" gerekçesiyle açlık grevi yapan Nuriye Gülmen, Acun Karadağ ve Semih Özakça hakkında DHKP-C terör örgütü üyesi olmaktan bugüne kadar çok sayıda gözaltı, tutuklama kararı verildiği ortaya çıktı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında gerçekleştirilen eylemlere ilişkin çatı davasına müdahillik talebinde bulundu. Akar'ın avukatları Cihat Haykır ve Samet Can Olgaç, davaya müdahillik dilekçesini davayı görecek Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine verdi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlenen hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi.
17 MAYIS
Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile 2017 yılı "Dilimiz Kimliğimizdir" başlığıyla "Türk Dili Yılı" ilan edildi.
Sabancı suikastı davasında yargılanan tutuklu sanık İsmail Akkol, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, Akkol'un yargılandığı Sabancı suikastı davasını karara bağladı. Davanın firari sanığı Fehriye Erdal'ın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla 27 sanığın yargılandığı davanın tutuksuz sanığı eski emniyet müdürü Hanefi Avcı beraat etti.
18 MAYIS
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda yerli otomobil çağrısı yaptı. Dünya çapında bilinen, tanınan, değer üreten markalara ihtiyaç olduğunu belirten Erdoğan, "Siyasi irade olarak biz bu konuda iş adamlarımızın arkasında olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz. Buna rağmen mesela yerli otomobil konusunda arzu ettiğimiz neticeye ulaşamamış olmaktan üzüntü duyuyorum. Burada sektörün içinde olan birçok girişimcimiz var. Kendi pazarımızın, ihracat potansiyelimizin ve bu alandaki birikimimizin büyüklüğü ortada iken böyle bir adım atılmaması çok düşündürücüdür. TÜSİAD üyelerinden bu konuda cesaretli bir atılım bekliyorum ve bunu TÜSİAD üyeleri yapar. Eğer şu salondan bir babayiğit çıkartamıyorsak dükkanı kapatıp gitmemiz lazım." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin FETÖ ile irtibatlandırılmasının diyanet ve ilahiyat camiası ile milleti derinden yaraladığını belirterek, "Kutlu Doğum Haftası, O'nun (Hz. Muhammed) sünneti, sireti, yüksek ahlakı ve evrensel mesajının ilmi etkinliklerle anlatıldığı bir Siret Haftası'na dönüştürülerek, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 14-20 Nisan arasında icrasına devam edilmelidir." dedi.
19 MAYIS
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ve Halil Koç ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi seçti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gazete sahibi Akbay'ın yurt dışında olduğu, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un ise gözaltına alındığı belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine yönelik FETÖ operasyonuna ilişkin, "Gazetecilerin gözaltına alınması, tutuklanması, gazeteler üzerine baskı kurulması, hiçbir demokrasinin kabul etmeyeceği bir olaydır." değerlendirmesinde bulundu.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Sözcü gazetesinin İzmir muhabiri Gökmen Ulu da gözaltına alındı.
20 MAYIS
Genelkurmay Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temaslarında iletilen, "YPG ve PYD'den Türkiye'ye herhangi bir saldırı olursa hiç kimseye sormadan angajman kurallarını uygularız" mesajı kapsamında, TSK'nın olası bir saldırıya karşı her türlü operasyon hazırlığını tamamladığı açıklandı.
HDP'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde Eş Genel Başkanlıklara Serpil Kemalbay ile tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş seçildi.
21 MAYIS
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, bin 414 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi.
Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 27 Ağustos 2014'te genel başkanlık koltuğunu Ahmet Davutoğlu'na bırakan Erdoğan, 998 gün aradan sonra yeniden AK Parti Genel Başkanlığını üstlendi.
22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongre ile genel başkanlığa seçilen Başbakan Yıldırım, 364 gün genel başkanlık yapmış oldu.
Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"Bundan yaklaşık 3 yıl önce, 27 Ağustos 2014'te yine bu salonda sizlere 'Her bitiş yeni bir başlangıçtır' diyerek, helalleşerek ayrılmıştık. Bu sadece hukuki bir ayrılıktı. Gönüllerimiz hiçbir zaman ayrı düşmedi. Sevinçlerimizi de hüzünlerimizi de hep tek yürek, tek kalp olarak yaşadık. İşte şimdi de tam 998 gün sonra yine aynı salonda, 'Evet, nerede kalmıştık' diyerek yeniden bir aradayız. Cumhurbaşkanlığına aday olurken bunun bir hatime değil Fatiha olduğunu, yeni bir başlangıç olduğunu ifade etmiştik. Bugün bir kez daha besmelemizi çekiyor, Fatihamızı okuyor, daha büyük hedefler için, daha çok çalışmak üzere yeni bir başlangıç yapıyoruz."
Yıldırım ise konuşmasında, "Gururla taşıdığım AK Parti Genel Başkanlığı görevini Sayın Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a devretmenin gururunu, onurunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.
AK Parti'de yapılan tüzük değişikliğiyle genel başkan vekilliği ihdas edildi. Partinin alt kademe teşkilatlarının kurulması yanında kaldırılmasına yönelik yetki MKYK'ya verildi. "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ilkesi tüzüğe eklendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında, "Hem parti çalışmalarımızda hem ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerde yeni bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki aylar Türkiye'nin terörle mücadeleden ekonomiye, hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden yatırımlara kadar her alanda adeta bir sıçrama dönemi olacaktır." ifadesini kullandı.
Başkentte polis ekiplerince Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi TOKİ konutları bölgesine düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen ve terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları değerlendirilen 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ankara Valisi Ercan Topaca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapılan aramada ortaya çıkan krokide, sivil toplum kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere bir eylem planı krokisi olduğunu tespit ettik. Ayrıca AK Parti olağanüstü kongresinin yapıldığı bölgeyle ilgili de bazı krokiler ortaya çıktı." dedi.
22 MAYIS
Türk Silahlı Kuvvetlerince 11-21 Mayıs'ta Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli'nin de aralarında bulunduğu sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin yer aldığı 221 sanık hakim karşısına çıktı.
Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Rus uçağın pilotunu öldürdüğü yönündeki açıklamaları basına yansıyan Alparslan Çelik'in de aralarında bulunduğu 17 kişinin yargılandığı davada, Çelik ile 6 sanığa 5'er yıl hapis cezası ile 10'ar bin lira adli para cezası verildi.
İçişleri Bakanlığından, güvenlik güçlerince yılbaşından itibaren düzenlenen 4 bin 786 operasyonda 316'sı ölü, 6'sı yaralı, 133'ü teslim, 187'si sağ olmak üzere toplam 642 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Başbakan Yıldırım ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Kuruluş Yıl Dönümü Zirvesi için İstanbul'da bulunan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla ortak bildiri imzalandı. İmzalanan ortak bildiri, ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesi, mevcut ticaret ve iş hacminin artırılması yönünde önemli bir adım olarak görülüyor.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 23 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'ın ise 21 yıla kadar hapsini istedi.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemler ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu davada yargılanan, eski Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk, "Generallerin FETÖ'cü olduğu yönünde ihbarlar hep geliyordu. Bunların hepsini Genelkurmaya bildiriyor, incelenmesini istiyoruz. Somut delil gelmedi. Her yıl YAŞ öncesinde gelen ihbarları, terfiye girecek bütün generalleri ve albayları Emniyete ve MİT'e sorduruyorduk." ifadesini kullandı.
23 MAYIS
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde, İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, "Türkiye olarak, saldırıda ilk belirlemelere göre 22 vatandaşını kaybeden, 59 vatandaşı yaralanan İngiltere devletinin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz. Terör örgütleriyle mücadelesinde tüm ülkeler gibi, İngiltere'nin de yanında olduğumuzu burada ifade etmek isterim." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumunca, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, spor salonları ve statlara verilen "arena" isimlerinin şık olmadığını söyledi. Erdoğan, "Bir özentidir gidiyor. Kendi dilimizin zenginlikleri varken, bu özentilerle adeta, biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa'daki arenaları kalkıp, spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil." ifadesini kullandı.
Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Binası'nda, Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ikinci toplantısının ardından Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile düzenlenen ortak basın toplantısında, İngiltere'nin Manchester kentindeki konser salonunda gerçekleşen terör saldırısını en kuvvetli şekilde lanetlediğini belirterek, "Terörün ne demek olduğunu iyi bilen ülkeyiz. Terörden en fazla bedel ödeyen bir ülkeyiz, dolayısıyla baştan beri söylediğimiz bir şey var. Terör küresel bir tehdittir, dolayısıyla terörle mücadele de küresel olmalıdır." açıklamasında bulundu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı en büyük tatbikatı Denizkurdu 2017'nin "seçkin gözlemci günü", Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, komuta kademesi ve 19 ülkeden 21 yabancı askeri ataşenin katılımıyla gerçekleştirildi. Tatbikatta milli imkanlarla üretilen Temren Füzesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca bir tatbikat kapsamında ilk defa kullanıldı.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında "mağdur tanık" sıfatıyla yer alan, dönemin DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in 18 Temmuz'daki duruşmaya zorla getirilerek dinlenmesine karar verdi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ilk okuma yazma eğitiminde el yazısı yerine, dik temel harfler kullanılması kararını verdiklerini bildirdi.
Yeni Şafak gazetesi yazarı Akif Emre, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Emre'nin cenazesi, Fatih Camisindeki cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığına toprağa verildi.
Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
24 MAYIS
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen TOBB 73. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Cizre şehir olacak dedik ya. Yani Şırnak Cizre'ye dönüşecek, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek." dedi.
Manisa'da 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda görev yapan 200 er, sabaha karşı, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle revire başvurdu. Askerler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'da, hakkında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Birgili'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 2019'da Türkiye'nin tamamında ikili eğitime son verileceğini ve tam gün eğitime geçileceğini belirterek, "Okullarımız, normal eğitim öğretim bittikten sonra derslik ihtiyacı olan, kurs açmak isteyen halk eğitim merkezlerimizin ortak kullanımına sunulacak." dedi.
25 MAYIS
Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında görev yapan askerlerden bin 49'u gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı, er Hüsnü Özel, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
"Zirve Yayınevi cinayeti" davası ile Ergenekon davasını birleştirmek amacıyla açılan soruşturma ile helikopter kazasında hayatını kaybeden Bu¨yu¨k Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve yanındakilerin ölümüne ilişkin soruşturmaya bakan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen savcı Şeref Gürkan hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" gibi suçlardan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
26 MAYIS
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Stadyumu'nda ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen, "İmam Hatip Gençlik Buluşması"ndaki konuşmasında, "Öğrencilerin zorla imam hatiplere kaydedildiği, okulların zorla imam hatiplere dönüştürüldüğü gibi haberler yalandır, yanlıştır, kasıtlıdır, çarpıtmadır. Önce karşısında ben dururum. Bunları köpürtenler, kendileri baskıcı ve faşist olduğu için, herkesi de öyle zannediyorlar. Bizim zorlamayla, baskıyla hele hele toplum ve siyaset mühendisliğiyle asla işimiz olmamıştır, olmayacaktır. Gözleri açık olanlar için durum bellidir. İdraki bağlanmamış olanlar için hakikat apaçık ortadadır. İmam hatiplere olan ilgi zorlamanın değil, gönül bağının eseridir." dedi.
Ağrı'da Van-Çaldıran yolunda PKK'lı teröristler tarafından üç tırın yakılmasının ardından Jandarma Özel Harekat timleri tarafından bölgede başlatılan operasyonda 29 terörist etkisiz hale getirildi.
Bir gazeteye verdiği röportajda, parti kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle "tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'a kınama cezası verildi.
27 MAYIS
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Gökmen Ulu ve Mediha Olgun tutuklandı, Yonca Yücekaleli serbest bırakıldı. Firari şüpheli Burak Akbay için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
28 MAYIS
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 150 asker mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile Alay Tabipliğine müracaat etti. 68'i Kırkağaç ve Soma'daki devlet hastanelerinde müşahede altına alındı.
Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Dicle ve Kocaköy ilçelerine bağlı 59 köy ile bu köylere bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
29 MAYIS
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Bakanlar Kurulu üyeleri, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri ve grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için artık önümüzde hiçbir bahane, hiçbir engel de kalmadı. Bundan sonraki ilk seçim yılı olan 2019'a kadar yoğun ve netice almaya yönelik bir program uygulamaya mecburuz. İlk etapta, bugün söyledim, bakanlarımızdan 180 günlük bir çalışma programı hazırlamalarını bekliyorum. Bu çalışma tıpkı iktidara geldiğimiz ilk günlerdeki gibi 100 günlük programımız benzeri, doğrudan milletimizin günlük hayatına dokunan, meselelerin çözümüne yönelik pratik teklifleri içermelidir ki bu bizim aynı zamanda bir yol haritamız olacak." dedi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın altıncı duruşmasında, darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, alıkonulması sırasında "Sizi kanaat önderimiz (Fetullah Gülen) ile görüştürebiliriz" dediği belirtilen eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim savunma yaptı.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın yargılandığı İstanbul'daki ana darbe davasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanlık gibi bazı kişi ve kurumların müdahillik talebi kabul edildi.
Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili 16 sanığın 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanığın ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli kararda, saldırgan grubun, ölmelerinden sonra dahi cesetlere işkence ettikleri, Börü'nün cesedini ise kısmen yaktıklarına dikkat çekilerek, bu sebeple öldürme eylemlerinin "canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürme" suçu kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada serbest bırakıldıktan sonra savcılıkça tahliyesine itirazda bulunularak hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman'da tutuklandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Mayıs'ta yapılan 3. Olağanüstü Kongre'de, AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından ilk kez toplandı. Toplantıda AK Parti MKYK'daki bazı isimler değişti.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Kırkağaç ilçesindeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığındaki askerlerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirildi.
Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
30 MAYIS
HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında "kamu çalışanına karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan açılan dava nedeniyle "yakalama" kararı çıkarıldı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davada savunmasını yapan eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, "Benim askerlik anlayışıma göre benim abim siyasete girdikten sonra ne evime gelmiştir, ne ben onun evine gitmişimdir. Annemin, babamın cenazesinde bile yan yana gelmedim abimle. Ben böyle bir askerim." şeklinde savunma yaptı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulundaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 35'i tutuklu rütbeli 40 şüpheli hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame başsavcılıkça onaylanarak İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
31 MAYIS
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından, "Türkiye'nin beklentisi gözardı edilerek Suriye Demokratik Güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır." açıklaması yapıldı.
Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan, içinde 13 personelin bulunduğu AS 532 Cougar tipi helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğradı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, askeri helikopterin düşmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TRT Genel Müdürlüğü için TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erguner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimlerini Başbakanlığa iletti.
Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Jandarma Genel Komutanlığının 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde saatte 350 kilometre hıza ulaşarak hız rekoru kırdı.