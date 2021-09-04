Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 464 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,55, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,45 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 761 bin 208'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 382 bin 825 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayısının 20 bin 33, can kaybının da 278 olduğuna dikkati çekerek, "İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylül'de, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Son dakika haberleri | Türkiye'de 22 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Türkiye'de 22 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3)
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Çekmez Acun Ilıcalı Demet Akalın Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Ali Öztürk Umut Meraş Alper Yılmaz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 20:17:44. #1.16#

title