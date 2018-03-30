Türkiye'de 2 Milyon Bipolar Hastası Var

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Bipolar Projects İnsiyatifi iş birliğiyle düzenlenen panelde terapi ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi, Uluslararası Dünya Bipolar Günü'nde farklı bir faaliyete imza attı. Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen panelde Fatmagül Mutlu'nun organize ettiği sergi de açıldı. Fatmagül Mutlu, bipolar hastası ünlü sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin sanat penceresinden perspektifleri göstermeyi ve etiketlemeye karşı duruşu gözler önüne sermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Panelin açılış konuşmasını Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp yaptı. Türkiye'de bipolar hastalığının tam anlamıyla tanınmadığına dikkat çekerek, "Bizim insanımızda genelde her şeyi en iyi bilmek anlayışı var. Bu anlayıştan mutlaka kurtulmalıyız. Herkes her şeyi bilemez. Bu tür faaliyetler bilgilendirme açısından çok önemlidir. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon bipolar hastası var. Bu panelde bu konuda uzman isimler hastalığı, sebeplerini, tedavi ve mücadele etme yollarını masaya yatıracaklar" dedi.

Bipolar Projects Yönetim Kurulu Başkanı Fatmagül Mutlu üç yıldır bipolar hastalarıyla çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, "Ülkemizde damgalamaya karşı duruş sergilemek ve bunun yanlış olduğu mesajını vermek istiyoruz. Bipolar insanlarının yanlarında olduğunu göstermek istiyoruz. Bu hastalığı iki uçlu duygu durum bozukluğu olarak özetleyebiliriz. Eski adı manik depresifdir. Ülkemizde 2 milyon kişide bu hastalık var. Dünya verilerine göre en çok 15-25 yaş aralığında rastlanmakta" diye konuştu.

Bipolar Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sarı da 32 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini ifade ederek, çok zor bir hastalık olsa da yaşamayı öğrenildiğin de çok şeyler kazanılabileceğini vurguladı.

Panele Başkan Mustafa Bozbey adına katılan Dr. Sibel Özer de çok önemli bir çalışmaya imza atıldığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cevriye Coşkun Kayış da dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh'un doğum gününde anlamlı bir faaliyete ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Panelde Bipolar Yaşa Derneği Üyesi Yücel Özcan ve Sanat Psikoterapileri Derneği'nden Yar. Doç. Pervin Tunç da tedavi terapiler üzerine bilgi verdi. - BURSA