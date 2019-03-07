AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de 1994'ten bu yana yerel yönetimlerde bir model var, Recep Tayyip Erdoğan modeli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman ortaya koyduğu önemli bir model var" dedi.

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a gelen Kurtulmuş, İskilip ilçesinde AK Parti'nin seçim bürosu açılışına katıldı.

Burada parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra yapılan ilk seçimin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerin belediye seçimi olma özelliğini geride bırakarak genel seçim havası kazandığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 1994'ten bu yana yerel yönetimlerde bir model var, Recep Tayyip Erdoğan modeli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman ortaya koyduğu önemli bir model var. O zaman belediyeyi CHP'den aldığında, çöpler ve çukurlar vardı, gençler bunu hatırlamaz. İstanbul'dan kaldırımdan karşıya geçerken pantolonlarımızın paçasını çekerdik, çöp suları paçalarımıza bulaşmasın diye. Allaha çok şükür çok büyük hizmetler yapıldı. İstanbul bir dünya şehri, diğer şehirlerimizde aynı şekilde belediye hizmetlerinden çok büyük paylarını aldılar."

Geçen yıllarda Türkiye'nin büyük badireler atlattığına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Sandıklarda bir türlü yenemedikleri Tayyip Erdoğan'ı, Gezi Parkı'yla, 17-25 Aralık'la ve 15 Temmuz'la yenmek ve hükümeti yok etmek istediler. Sert kayaya çarptılar, milletin karşısında bütün hesapları dağıldı param parça oldular. Şimdi ne yazık ki başka bir şey denemeye çalışıyorlar. Bu seçimlerde AK Parti karşıtı bir ittifak oluşturmaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki sandıklarda bu sefer başka bir yolla hükümeti devirmek istiyorlar. Bu millet ona müsaade eder mi? Siz yanımızda durdukça biz dünyanın bütün zalimlerine kafa tutarız."

Beka meselesinin gündeme gelmesinin muhalefeti rahatsız ettiğini anlatan Kurtulmuş, Gezi Parkı ve 6-7 Ekim olaylarına bazı siyasetçilerin destek verdiğini anımsattı.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"31 Mart seçimleri Türkiye'nin bir beka meselesidir. Bunu söyledikçe, bazı muhalefet partilerinin, özellikle CHP'nin insanları bozuluyor. Biz bu ülkeyi yolda bulmadık. Bu ülkeyi, öyle şuna buna teslim edecek değiliz. Biz bu ülkeyi Suriye haline getirmeyi müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeyi param parça etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Birlik ve dirlik içinde hep birlikte güçlü Türkiye için yürüyeceğiz."

Kaynak: AA