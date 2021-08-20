Türkiye'de 19 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de 19 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 19 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Sağlık

Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 561 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,52, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,05 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 636 bin 614'ü birinci doz, 34 milyon 791 bin 602'si ikinci doz, 7 milyon 529 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere 88 milyon 59 bin 440'e yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 863 bin 866 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti.
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Türkiye'de 19 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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