Türkiye'de 18 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,92, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,03 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 20 bin 437'si birinci doz, 32 milyon 916 bin 449'u ikinci doz, 6 milyon 612 bin 245'i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 422 bin 949 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

"Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp