Türkiye'de 18 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'de 18 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 18 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,92, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,03 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 20 bin 437'si birinci doz, 32 milyon 916 bin 449'u ikinci doz, 6 milyon 612 bin 245'i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 422 bin 949 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

"Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız." ifadesini kullandı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi
Son dakika haber! Türkiye'de 19 bin 949 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber! Türkiye'de 19 bin 949 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Haluk Levent Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Muslera Burak Yılmaz Hakan Reçber Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'de 18 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 20:02:25. #1.14#

title