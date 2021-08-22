Türkiye'de 18 bin 622 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de 18 bin 622 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 18 bin 622 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 263 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,01, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,55 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 88 milyon 760 bin 525'e yükseldi. Böylece Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 317 bin 175 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.
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Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de 18 bin 622 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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