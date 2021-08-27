Türkiye'de 18 bin 340 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de 18 bin 340 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 18 bin 340 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 528 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,57, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,62 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 391 bin 3'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 643 bin 458 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.
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Türkiye'de 18 bin 340 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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