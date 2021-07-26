Türkiye'de 16 bin 809 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi
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Türkiye'de 16 bin 809 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 16 bin 809 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 585 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 38,21 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 726 bin 15'i birinci doz, 23 milyon 714 bin 368'i ikinci doz, 4 milyon 26 bin 403'ü üçüncü doz olmak üzere 67 milyon 466 bin 786'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Tedbirlere uyun, aşınızı olun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tablo ile birlikte, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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