Türkiye'de 12 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi
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Türkiye'de 12 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 12 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 383 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,44, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,19 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 544 bin 603 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 377 bin 703'ü birinci doz, 22 milyon 462 bin 836'sı ikinci doz, 3 milyon 754 bin 268'i üçüncü doz olmak üzere 65 milyon 594 bin 807'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Vaka sayılarındaki artış devam ediyor"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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