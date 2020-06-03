Türkiye'de 11 yılda 13 milyonun üzerinde trafik kazası meydana geldi
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Türkiye'de 11 yılda 13 milyonun üzerinde trafik kazası meydana geldi

MEDYA takip kurumu Ajans Press trafik kazaları ile ilgili basına yansıyan haber sayılarını ve kaza verilerini inceledi.

Türkiye'de 11 yılda 13 milyonun üzerinde trafik kazası meydana geldi
03.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:36
MEDYA takip kurumu Ajans Press trafik kazaları ile ilgili basına yansıyan haber sayılarını ve kaza verilerini inceledi. Buna göre 2009-2019 yılları arasında Türkiye genelinde 13 milyon 187 bin 547 adet trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 57 bin 568 kişi yaşamını yitirdi. En fazla trafik kazası tespit edilen yıl ise 1 milyon 313 bin 359 trafik kazasıyla 2015 oldu.

Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2009 yılında kazalarla ile alakalı basına 13 bin 648 haber yansıdığı tespit edilirken, geçen yıl bu sayının 22 bin 89 olduğu kaydedildi. Sadece bu yıl medyaya yansıyan haber sayısı ise 5 bin 645 olarak belirlendi. 2019 yılında kazalarda meydana gelen ölümler, geçtiğimiz yıla göre yüzde 18 oranında azaldı, kaza istatistikleri ise düzenli olarak bir ivme göstermeyerek inişli çıkışlı bir grafik izledi.

TRAFİK KAZALARINDA ÖLENLERİN YÜZDE 42,7'SİNİ SÜRÜCÜLER OLUŞTURDU

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yıllara göre trafik istatistikleri belli oldu. 2009 yılında 1 milyon 53 bin 346 olan trafik kaza sayısının, 2019 yılında 1 milyon 168 bin 144 olduğu görüldü. Bu yıllar arasında ise toplam 13 milyon 187 bin 547 trafik kazası meydana geldi. Ölümlü yaralanmalı kaza sayısına bakıldığında ise geçen yıl 174 bin 896 olduğu kaydedildi. En çok kaza yapılan yılın 1 milyon 313 bin 359 ile 2015 yılı olduğu saptandı. Buna karşın en fazla ölümlü yaralanmalı sonuçlanan trafik kaza sayısı 186 bin 532 ile 2018 yılında gerçekleşti. Kazalara sebep olan etkenin büyük bir çoğunluk ile sürücüden kaynaklandığı belirlenirken, yaşamını kaybedenlerin yüzde 42,7'sini de yine aynı şekilde sürücüler oluşturdu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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