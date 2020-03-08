Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor Her gün kadınlar tarafından yapılan ev işleri ücrete tabi tutulsa, nasıl bir tablo çıkar karşımıza ? Euronews, dışarda hiçbir işte çalışmayıp, tam 40 yıldır evde çalışan Emine Türkmenoğlu'nun bir günlük ev içi mesaisine tanıklık etti.