Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor
Her gün kadınlar tarafından yapılan ev işleri ücrete tabi tutulsa, nasıl bir tablo çıkar karşımıza ? Euronews, dışarda hiçbir işte çalışmayıp, tam 40 yıldır evde çalışan Emine Türkmenoğlu'nun bir günlük ev içi mesaisine tanıklık etti.
08.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:57
Her gün kadınlar tarafından yapılan ev işleri ücrete tabi tutulsa, nasıl bir tablo çıkar karşımıza ? Euronews, dışarda hiçbir işte çalışmayıp, tam 40 yıldır evde çalışan Emine Türkmenoğlu'nun bir günlük ev içi mesaisine tanıklık etti. View on euronews
Kaynak: Euronews.com
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