Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor - Haberler
Euronews, Dünya

Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor

Her gün kadınlar tarafından yapılan ev işleri ücrete tabi tutulsa, nasıl bir tablo çıkar karşımıza ? Euronews, dışarda hiçbir işte çalışmayıp, tam 40 yıldır evde çalışan Emine Türkmenoğlu'nun bir günlük ev içi mesaisine tanıklık etti.

08.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:57

Her gün kadınlar tarafından yapılan ev işleri ücrete tabi tutulsa, nasıl bir tablo çıkar karşımıza ? Euronews, dışarda hiçbir işte çalışmayıp, tam 40 yıldır evde çalışan Emine Türkmenoğlu'nun bir günlük ev içi mesaisine tanıklık etti. View on euronews

Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor
Kaynak: Euronews.com

Haberin Videosu:

Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haberler
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haberler
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü Haberler
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı Haberler
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı
Çobanlık yaparken dalga sörfüne merak sardı! Başarıya doymuyor Haberler
Çobanlık yaparken dalga sörfüne merak sardı! Başarıya doymuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Angela Merkel Vladimir Putin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sinan Akçıl Gülben Ergen Alpaslan Özmol
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 11:22:35. #1.15#