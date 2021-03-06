Türkiye'de 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'de 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

06.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:44
Türkiye'de 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 993 bin 552'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230, vefat sayısı 28 bin 965, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Eda Ece Cansu Dere Hakan Yılmaz Kenan Doğulu
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'de 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 19:44:30. #1.16#
title