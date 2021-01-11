Türkiye'de 11 ayda 18 milyar adet yumurta üretildi

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi yıllık bazda Kasım'da yüzde 0.3 artışla 1 milyar 693 milyon 589 bin adete yükselirken, Ocak-Kasım döneminde yüzde 0.6 düşüşle 18 milyar 46 milyon 941 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi yıllık bazda Kasım'da yüzde 0.3 artışla 1 milyar 693 milyon 589 bin adete yükselirken, Ocak-Kasım döneminde yüzde 0.6 düşüşle 18 milyar 46 milyon 941 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre;

Kasım ayında yıllık bazda, tavuk eti üretimi yüzde 1.1, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0.3, kesilen tavuk sayısı yüzde 0.2 artarken, hindi eti üretimi yüzde 13.6 azaldı. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 0.02 artarken, hindi eti üretimi yüzde 0.2, kesilen tavuk sayısı yüzde 0.3, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 0.6 azaldı. Kasım'da aylık bazda ise;tavuk eti üretimi yüzde 1.5 azalarak 169 bin 903 tona,kesilen tavuk sayısı yüzde 0.6 azalarak 95 milyon 225 bin adete,tavuk yumurtası üretimi yüzde 0.9 azalarak 1.7 milyar adete gerilerken,hindi eti üretimi yüzde 10.1 artarak 4 bin 587 tona yükseldi. (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı