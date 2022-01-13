Türkiye'de 1 yılda 138 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Haberler
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Türkiye'de 1 yılda 138 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Türkiye'de 1 yılda 138 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınıyla mücadelede 1 yılda 138 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınıyla mücadelede 1 yılda 138 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de kovid-19 salgınına karşı ücretsiz yaygın aşılamaların 1 yıl önce başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"1 yılda 138 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bu süre içinde kendi aşımız TURKOVAC'ı da ürettik. Yaygın aşılama bizi 1 yılda normal hayatımıza oldukça yaklaştırdı. Eksik aşılarımızı ilk günün kararlılığıyla yaptıralım."

Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

 Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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