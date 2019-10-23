"Türkiye'de 1 milyon bina görevlisi bulunuyor"

23.10.2019 13:10

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Türkiye'de 1 milyon bina görevlisi bulunduğunu belirterek, "Bu insanların bir iş garantisinin olması lazım. Son zamanlarda ortaya çıkan bina yönetim firmaları ve temizlik şirketlerinin bu insanları işinden etme ya da alternatif oluşturma gibi bir dizayn içine girdiklerini görüyoruz." dedi.

Kayseri SGK İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Şahin, Türkiye'de "kapıcı" adıyla bilinen 1 milyon bina görevlisi çalıştığını aktardı.

Bu çalışanların çeşitli sorunları olduğunu ve buna duyarsız kalınmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Bina görevlilerinin pek çoğu temizlik ve kira karşılığı çalıştırılıyorlar. Bu son zamanların modası oldu. Böyle bir çalıştırma şekli olamaz. O bina görevlisine yapılan daire kiraya verilemez. Eğer verilirse de bunun gelir vergisinde bildirilmesi gerekir, bu yapılmıyor. Temizlik karşılığı çalıştırma diye bir şey kanunda zaten yok. Bu insanların bir iş garantisinin olması lazım. Son zamanlarda ortaya çıkan bina yönetim firmaları ve temizlik şirketleri bu insanları işinden etme ya da alternatif oluşturma gibi bir dizayn içine girdiklerini görüyoruz. Bu insanlar iş garantisi istiyorlar."

Şahin, Türkiye'de şu an 30 bine yakın bina görevlisinin davasının ya uzlaştırıcı da ya da iş mahkemesinde sürdüğünü, gerekli yasal düzenlemeler yapılırsa bu davaların da olmayacağını dile getirdi.

Yasal olmayan çalıştırma şekillerinde çalışan bina görevlilerinin SGK'ya şikayette bulunabileceğini anlatan Şahin, SGK'nin bu şikayetler üzerine denetim yapma hakkı olduğunu kaydetti.

Bina yönetim firmalarının aidatları toplayarak elde ettikleri faiz gelirinin de takip edilmesini beklediklerinin altını çizen Şahin, "Yüz binlerce insanın aidatı bina yönetim şirketlerinin hesaplarında bekliyor. Normalde aidatlar bina yönetiminin kasasına yatılır." dedi.

Kaynak: AA