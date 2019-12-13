Türkiye'de 1.70 atlayan ilk kız çocuğu

13.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:39

İzmir'in Buca ilçesinde, sırıkla atlama sporuyla ilgilenen en küçük sporcu olan ve adeta kendine hayran bıraktıran 10 yaşındaki Ceren Alan, yarışmayı bekliyor. Henüz yaşı tutmadığı için yarışlara katılamayan minik Ceren, "Boyum 1.48 ama 1.70 atlıyorum. Hedefim; sırık atlama branşında Türkiye şampiyonu olmak" dedi.



İzmir Buca'da yaşayan 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ceren Alan, atletizmin bir dalı olan sırıkla atlama sporundaki yeteneğiyle takdir topluyor. Yaşı yetmediği için yarışmalara katılmayan minik Ceren, 1.48 boyunda olmasına rağmen 1.70 atlayarak görenleri kendisine hayran bırakıyor. Haftada 3-4 gün düzenli antrenman yapan Alan, sırıkla atlama sporuyla ilgilenen en küçük sporcu olarak da bilinirken, hedefi ise bir an önce yarışmalara katılmak.



Alan: "Boyum 1.48 ama 1.70 atlıyorum"



Heyecanla ay-yıldızlı bayrağı temsil etmek istediğini ifade eden Ceren Alan, 3.5-4 yaşlarında baleye gittiğini, 2 yıl cimnastikle uğraştığını ve sağlıklı beslendiğini söyledi.



Yaşıtlarına da erken yaşta spor çağrısı yapan Ceren, "Benim ilk hedefim; sırıkla atlama branşında Türkiye şampiyonu olmak. Sonra daha ileride dünya şampiyonu olmak. Yurt dışında ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Boyum 1.48 ama 1.70 atlıyorum" dedi.



Antrenör Kazım Kurtyılmaz da Ceren'in bu spor için küçük ama çok başarılı olduğunu belirterek, "Aşağı yukarı bir senedir benimle antrenmana geliyor. Aile bu konuda çok istekli. Çocuğun istekli alt yapısı var, cimnastik yapmış. Tabii sırık atlamak için yaşı daha çok küçük. O kadar iyi ki onu reddetmek mümkün değil. Artık inşallah 4-5 sene sonra iyi bir sırıkçı olarak yarışacak. Yaşına göre bakarsan en iyisi. Sırık atlamada en uygun yaş 12 civarı. Bu 9 yaşında bana geldi, çok erken tabii. Çok istekli, yetenekli" şeklinde konuştu.



Kurtyılmaz: "Ceren'in yaş grubunda rakibi yok"



Sırıkla atlamanın atletizmin en zor dalı olduğunu vurgulayan antrenör Kurtyılmaz, "13 yaşında başka öğrencilerimde var ama Ceren'in yaş grubunda rakibi yok. Türkiye'de başlangıç olarak bakınca Ceren daha şanslı çünkü diğer öğrencilerim başladığında hiçbir alt yapısı yoktu. Bunun alt yapısı var. Atletizm zor bir branş, sırıkla atlama en zor olanı. Zevkli bir şey; büküyorsun, koşuyorsun, atlıyorsun. Sırıkçı üstün sporcudur çünkü koşuyor, atlıyor; cimnastiği, kol kuvveti ve barfiksi var. Ceren benim en küçük öğrencim. Türkiye'de 1.70 atlayan ilk kız çocuğu. Türkiye'de en küçük sporcu. Türkiye'nin en küçük sporcusuyla en büyük sporcusu benle Ceren'iz. Boyu 1.40 ama 1.70 atlıyor" diye konuştu.



Badem: "İleride en iyi şekilde ülkemizi temsil edecek"



Anne Seher Badem ise Ceren'in başarısını şöyle anlattı:



"Bebekliğinden bu yana çok aktif, ele avuca sığmayan bir çocuktu. Daha sonra bir aktivite olsun diye onu baleyle başlattık. Bale, cimnastik olarak devam ettik. İki yıl kadar cimnastik yaptıktan sonra bu konuda başarılı ve yetenekli olduğu söylenildi. Öncelikle Gaziemir Gençlik ve Spor Kulübü başkanıyla tanışma fırsatı buldu. Onun yönlendirmesiyle Kazım hocayla tanıştık. Bu vesileyle Ceren, sırıkla atlama sporuna başladı. Anne-babalara çocuklarını mutlaka bir spora yönlendirmelerini ve destekleyip arkalarında olmalarını tavsiye ediyorum. Ceren çok ufak yaşta adım attı. İleride en iyi şekilde ülkemizi temsil edecek. Şu an çok ufak ama inşallah bu istek ve arzuyla devam eder. Biz onun her zaman arkasında ve destekçisiyiz. Tüm ailelere çocuklarına destek olup arkalarında durmalarını tavsiye ediyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA