Türkiye'de 0-2 yaş aralığındaki çocuklar kreşe niçin az gönderiliyor?

Türkiye'de 0-2 yaş aralığındaki çocuklar kreşe niçin az gönderiliyor?

Türkiye, OECD'nin bir araştırmasına göre, 0-2 yaş aralığında kreş ve benzeri kurumlara kayıt oranında en alt sırada yer alıyor. Belçika ve Danimarka’da yüzde 60’ların üzerinde olan bu oran, Türkiye’de yüzde 0,9.

Türkiye'de 0-2 yaş aralığındaki çocuklar kreşe niçin az gönderiliyor?

Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, 0-2 yaş aralığında kreş ve benzeri kurumlara kayıt oranında en alt sırada yer alıyor. Belçika ve Danimarka'da yüzde 60'ların üzerinde olan bu oran, Türkiye'de yüzde 0,9.

Türkiye'de kreş çağındaki çocuk sayısı, TÜİK'in 2018 sonu verilerine göre 9 milyon 361 bin düzeyinde. Öte yandan, TÜİK'in hazırlamış olduğu Aile Yapısı Araştırması, 1 milyon 230 bin kadının çocuklarına baktıkları için iş gücü piyasasına hiç girmediklerini tespit ederken, 1 milyon 112 bin kadın ise çocuk bakımı nedeniyle işten ayrılmış. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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