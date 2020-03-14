Türkiye, Davis Kupası'nda Letonya ile eşleşti Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı'nın Davis Kupası'ndaki rakibi Letonya oldu.

Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı'nın Davis Kupası'ndaki rakibi Letonya oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında Davis Kupası Dünya Grubu 2'de 9 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek milli takım, çekilen kura sonucu Letonya ile eşleşti.

Eşleşmede karşılaşmalar Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak.

A Milli Takım, Davis Kupası'nda İsrail'e 3-1 yenilerek Dünya Grubu 1'e yükselme şansını kullanamamıştı.

Kaynak: AA