Türkiye, Davis Kupası'nda Letonya ile eşleşti
Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı'nın Davis Kupası'ndaki rakibi Letonya oldu.
14.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:38
Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı'nın Davis Kupası'ndaki rakibi Letonya oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında Davis Kupası Dünya Grubu 2'de 9 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek milli takım, çekilen kura sonucu Letonya ile eşleşti.
Eşleşmede karşılaşmalar Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak.
A Milli Takım, Davis Kupası'nda İsrail'e 3-1 yenilerek Dünya Grubu 1'e yükselme şansını kullanamamıştı.
Kaynak: AA