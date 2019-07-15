Türkiye darbenin kilit ismini Almanya'dan istedi

ALMANYA'ya geçen yılın başına kadar Türkiye'den 768 diplomatik ve gri pasaportlu Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu. Bunlar arasında 3 firari FETÖ'cü askerin yanı sıra darbe girişiminin kilit isimlerinden Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat da bulunuyor. Darbeye doğrudan katılmakla suçlanan Polat, geçen yıl sahte pasaportla Girit Adası'na, oradan da Frankfurt'a geldi. Almanya, Polat'ın sığınma talebini kabul etti. Türkiye'nin Almanya'dan iade talebinde bulunduğu 54 kişiye Polat da eklendi. Türkiye, İlhami Polat hakkında iade dosyasını Almanya'ya gönderdi. İlhami Polat'ın itirafçı olan hakim eşi Suzan Polat'ın da Almanya'ya geldiği ve şimdi eşiyle birlikte olduğu bildirildi. Meslekten ihraç edilen Suzan Polat, albay eşinin darbe emrini doğrudan Fethullah Gülen'den aldığını itiraf etmişti.

200-300 DOSYA DAHA HAZIRLANDI

Türkiye'nin Almanya'dan iadesini talep ettiği bu 55 kişi arasında Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarının aktörlerinden Zekeriya Öz ve özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Fikret Seçen de bulunuyor. Bu iki kişinin iade dosyaları Almanya'ya daha önce tevdi edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün iade dosyası ise devam ediyor. Almanya bu isimlerin Almanya'da olduğunu teyit etmiyor. Adil Öksüz hakkında Almanya'nın arama kararı bulunuyor. Türkiye, Almanya'ya kaçan 200 ile 300 civarında FETÖ'cü hakkında daha iade dosyası hazırladı.