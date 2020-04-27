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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Spor, Haber

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcileri Toplantısı online yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilcileri Kurul Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı.

27.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:32
Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcileri Toplantısı online yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilcileri Kurul Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, mevzuatlardaki son değişiklikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında yaşanan gelişmelerin ele alındığı TDF İl Temsilcileri toplantısı online gerçekleşti.

TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar'ın da katıldığı görüşmeye yönetim kurulu üyeleri ile il temsilcileri evlerinden katıldı.

Kovid-19 salgınının spor faaliyetlerine etkilerinin görüşüldüğü toplantıda, Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılması, okul sporları konusu, il temsilcilerinin görev, sorumluluk ve yetkileri, il hakem kurullarının son çalışmaları ile bütçe kullanımı gibi teknik konular değerlendirildi.

Kaynak: AA

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