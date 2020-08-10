Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Niğde'de Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü'yü ziyaret etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü'yü ziyaret etti.

Başar, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü'yü makamında ziyaret ederek federasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ötgünlü de ziyaretlerinden dolayı Başar'a teşekkür etti.

Öte yandan Başar, Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapan dağcılara da ziyarette bulundu.

Kaynak: AA