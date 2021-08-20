Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Trabzon'da düzenlenecek
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Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Trabzon'da düzenlenecek

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Trabzon'da düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 22 Ağustos Pazar günü Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 22 Ağustos Pazar günü Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Köprübaşı ilçesinin ev sahipliği yapacağı yarışlar, 20 yaş altı ve büyükler kategorisinde düzenlenecek.

Organizasyon sonucunda kasım ayında Tayland'da yapılacak 1. Dünya Dağ Koşusu ve Trial Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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