Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Alanya'da yapıldı

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapıldı.

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapıldı. Yarışmalarda ilk dört sırayı alan sporcular, Romanya'da yapılacak Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek olan milli takıma seçilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Alanya'da gerçekleştirilen şampiyonaya büyükler ve U20 kategorisinde yaklaşık 300 sporcu katıldı. Yarışmalarda sporcular, U20 kategorisinde 5.5 kilometre, büyüklerde ise 10 kilometrelik parkurda milli takıma seçilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda kategorilerinde ilk dördü alan 16 sporcu, 15 Mayıs tarihinde Romanya'da yapılacak Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Sporcular kıyasıya mücadele etti

Büyük erkeklerde 10 kilometrelik yarışta Kenan Sarı; Ramazan Sönmez ve Rıdvan Taş'ın önünde birinciliği alırken, kadınlarda Rahime Tekin; Gizem Nur Keskin ve Berfin Barışer'in önünde birinciliği elde etti. U20 kategorisinde ise erkeklerde Mehmet Vefa birinci olurken, Oğuz Güven ikinci, Emre Kara ise üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde de Fadime Ayazma birinci, Şeydanur Acar ikinci, Tuğçe Özkan ise üçüncü sırada yer aldı.

Fatih Çintimar: "Burada başarılı olan sporcular milli takıma seçilecek"

Şampiyonayla ilgili bilgi veren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Alanya'da yapılan Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nın aynı zamanda Balkan ve Avrupa Milli Takım seçme yarışmaları olma özelliğini de taşıdığını belirterek, "Burada ilk dörde giren sporcularımız önce Balkan, ardından da Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Bu branşta Avrupa'nın en iyi milli takımlarından birine sahibiz. Son yıllarda yapılan yarışlarda kürsüde yerimizi aldık. Dünya şampiyonasında da Avrupa şampiyonasında da zaten Balkan şampiyonasında çok fazla rakibiz olmuyor ama sonuçta bir yarış" dedi.

"Alanya'nın güzelliklerini göstermek istiyoruz"

Alanya'daki parkurun çok iyi olduğunu söyleyen Çintimar, "Buraya 300'e yakın sporcumuz katıldı. Çocuklarımızın yüzde 90-95'i İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul bölgesinden gelen sporcularımız. Konuştuğumuz sporcuların hemen hemen hepsi Alanya'mızı, Antalya'mızı görmemişti. Bu tip organizasyonların en önemlisi sporcularımızın buralara gelip görebilmeleri. Buradaki huzuru ve güzelliği görmeleri ve hissetmeleri. Ülkemizin coğrafyasını tanıyabilmeleri. Bunun için de bölgeye bu yarışları verdik. Burada da Alanyaspor kulüp başkanımızı ve aynı zamanda federasyonumuzun başkan vekili Hasan Çavuşoğlu'nun, il ve ilçe müdürlüğümüz ile Alanya Kaymakamlığı ve belediyesinin katkılarıyla önümüzdeki günlerde bir Balkan şampiyonası, Avrupa şampiyonası organize etmek istiyoruz. Tarih, deniz ve doğayla iç içe bu güzellikle içerisinde insanlar koşarken hem yorulmuyor hem de ülkemizin güzelliklerini Avrupa ve Balkan şampiyonasında göstermek istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı