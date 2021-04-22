Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 24 Nisan Cumartesi günü Antalya'da yapılacak

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 24 Nisan Cumartesi günü Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 24 Nisan Cumartesi günü Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Alanya ilçesinde 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek yarışlara 171 atlet katılacak.

Yarışmalarda atletler 20 yaş altı kategoride 5.5 kilometre, büyüklerde ise 10 kilometrelik parkurda ter dökecek.

Organizasyon sonucunda 15 Mayıs tarihinde Romanya'da yapılacak Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu