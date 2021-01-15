Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası Trabzon'un Haldizen Yaylası'nda düzenlenecek
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Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası Trabzon'un Haldizen Yaylası'nda düzenlenecek

15.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:04
Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası Trabzon'un Haldizen Yaylası'nda düzenlenecek

Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası'nın 11-14 Şubat tarihlerinde Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Haldizen Yaylası'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası'nın 11-14 Şubat tarihlerinde Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Haldizen Yaylası'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzon Üniversitesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonunun iş birliğinde organize edilen 2021 Dağ Kayağı Şampiyonası'nın düzenlenmesi ve bölgede dağ kayağı, dağcılık, spor tırmanış branşlarının geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyede gerçekleştirilen törende, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Fatih Bektaş protokole imza attı.

Protokole göre Trabzon'un ilk kez ev sahipliği yapacağı Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, 11-14 Şubat tarihleri arasında Çaykara ilçesindeki Haldizen (Demirkapı) Yaylası'nda gerçekleştirilecek.

Ülkenin dört bir yanından sporcuların katılım sağlayacağı organizasyonla, bölgede dağ kayağı, dağcılık, spor tırmanış branşlarının gelişmesine de katkı sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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