Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, Trabzon'da yapılacak
03.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:39
Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, 11-14 Şubat tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek.
Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, 11-14 Şubat tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek.
Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonanın Çaykara ilçesindeki Haldizen Yaylası'nda gerçekleştirileceği belirtildi.
Faaliyete katılacak tüm sporcuların yanlarında 2021 yılı vizeli lisanslarını getirmeleri gerektiği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar