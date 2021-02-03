Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, Trabzon'da yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, Trabzon'da yapılacak

03.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:39
Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, Trabzon'da yapılacak

Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, 11-14 Şubat tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek.

Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, 11-14 Şubat tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonanın Çaykara ilçesindeki Haldizen Yaylası'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Faaliyete katılacak tüm sporcuların yanlarında 2021 yılı vizeli lisanslarını getirmeleri gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Defne Samyeli Neslihan Atagül Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ömer Ali Deniz Türüç Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, Trabzon'da yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 11:42:29. #1.15#
title