Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Türkiye Curling Takımları'nın Başarısına DPÜ Katkısı Türkiye Kadın ve Erkek Curling Milli Takımları'nın Norveç'te elde ettiği tarihi başarılara Spor Bilimleri Fakültemizin öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Said Erzeybek, sportif sağlık danışmanı olarak katkı sundu.

Türkiye Curling Milli Takımları'nın ülkemize yaşattıkları ilklerde DPÜ de pay sahibi oldu.

Spor Bilimleri Fakültemizin Spor Yöneticiliği bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Said Erzeybek, 19 - 27 Kasım 2021 tarihlerinde Norveç'in Lillehammer kasabasında düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonasında milli takımlarımızın sportif sağlık danışmanı olarak görev aldı ve hem kadın hem de erkek milli takımlarımızın başarısında pay sahibi oldu.

Fakültemizden yapılan yazılı açıklamada "Lillehammer'de düzenlenen Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi temsil eden ve elde ettikleri başarılarla ülkemizi gururlandıran milli takımlarımızın sporcu ve teknik ekibi ile üstlendiği görevle ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden Doç. Dr. Mustafa Said Erzeybek'i kutlar başarılarının devamını dileriz" denildi.

TAKIMLARIMIZ DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILMA HAKKI ELDE ETTİ

Şampiyonada B klasmanında mücadele eden Erkek Milli Takımımız, klasmanında Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak önümüzdeki yıl Avrupa Curling Şampiyonası A Klasmanında yarışmaya ve 17 - 22 Ocak 2022 tarihleri arasında Finlandiya Lohja kentinde düzenlenecek olan Dünya Erkekler Şampiyonası Elemeleri'ne katılmaya hak kazanmıştı.

A klasmanında yer alan Kadın Milli Takımımız ise şampiyonada aldığı sonuçlarla Avrupa'nın en iyi 7. ülkesi olarak 2022'de Kanada'nın Prince George kentinde yapılacak Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na doğrudan katılma başarısı göstermiş, ayrıca gelecek yıl da A klasmanındaki mücadele hakkını korumuştu.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 08 Aralık 2021, Çarşamba/ 68 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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