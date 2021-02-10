Türkiye Curling Süper Ligi müsabakaları Erzurum'da düzenlenecek

Türkiye Curling Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu müsabakaları 21-27 Şubat tarihlerinde Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenecek.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakalar, kadın ve erkekler kategorisinde tek devreli lig sistemiyle gerçekleştirilecek.

Maçların ardından ilk dört dereceyi elde eden takımlar, play-off müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Lige katılacak kulüpler, 16 Şubat Salı gününe kadar başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er