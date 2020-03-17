Türkiye Curling Federasyonu'nun Olağan Mali Genel Kurulu ertelendi
Dünyayı etkisi altına alan 'koronavirüs' nedeniyle Türkiye Curling Federasyonu'nun 1'inci Olağan Mali Genel Kurulu ileri bir tarihe ertelendi.
17.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:03
Dünyayı etkisi altına alan 'koronavirüs' nedeniyle Türkiye Curling Federasyonu'nun 1'inci Olağan Mali Genel Kurulu ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Curling Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele etmek için başlatmış olduğu önleyici tedbirler kapsamında, 29.03.2020 tarihinde Ankara'da yapılması planlanan Federasyonumuz 1.Olağan Mali Genel Kurulu ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mali Genel Kurul ile ilgili duyurular Federasyonumuz web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılacaktır. Tüm delegelerimize saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: DHA