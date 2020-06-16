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Türkiye Curling Federasyonu ile Atatürk Üniversitesi arasında "sportif test" protokolü

Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Curling Federasyonu arasında, olimpik milli sporcuların üniversiteye ait Sporcu Performans Ölçümü ve Rehabilitasyon Merkezinde sportif testlere tabii tutulmaları konusunda protokol imzalandı.

Türkiye Curling Federasyonu ile Atatürk Üniversitesi arasında
16.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:42

Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Curling Federasyonu arasında, olimpik milli sporcuların üniversiteye ait Sporcu Performans Ölçümü ve Rehabilitasyon Merkezinde sportif testlere tabii tutulmaları konusunda protokol imzalandı.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin'in katılımıyla rektörlük binasında imza töreni düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı ile Türkiye Curling Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Çelebi'nin de hazır bulunduğu törende Çomaklı ve Şebin ilgili protokole imza attı.

Çomaklı, imzalanan protokol kapsamında olimpik düzeydeki curling sporcularının fiziksel ve fizyolojik testlerinin yanı sıra psikolojik testlere de tabi tutularak, müsabaka performansını arttıracak antrenman programlarının hazırlanacağını belirtti.

Yapılacak testler sayesinde sporcu performanslarının geliştirilmesinin amaçlandığını ifade eden Çomaklı, ülke sporunun yükselen branşı curlinge destek vermekten memnuniyet duyduklarını, bu doğrultuda imkanlarını tüm sporcuların hizmetine sunduklarını dile getirdi.

Şebin de üniversite ile protokol imzalamaktan mutluluk duyduklarını ve iş birliğini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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