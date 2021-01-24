Türkiye Curling 1. Lig Müsabakaları, Erzurum'da başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye Curling 1. Lig Müsabakaları, Erzurum'da başladı

24.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:28
Türkiye Curling 1. Lig Müsabakaları, Erzurum'da başladı

Türkiye Curling 1. Lig Müsabakaları, Erzurum'da başladı.

Türkiye Curling 1. Lig Müsabakaları, Erzurum'da başladı.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, müsabakalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler gözetilerek, 7 ilden, 13 kulüp, 15 takım, 19 hakem ve 75 sporcunun katılımıyla Curling Salonu'nda düzenleniyor.

Teknik toplantıya federasyon başkan vekilleri Ahmet Çelebi, Murat Akın ile yönetim kurulu üyeleri ve kulüp yöneticileri katıldı.

Müsabakalar, 29 Ocak Cuma günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Aleyna Tilki Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Abdullah Avcı Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Curling 1. Lig Müsabakaları, Erzurum'da başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 15:30:42. #1.14#
title