Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Azerbaycan'a Seyahatlerinde Uygulanan Özel İzin Talebi Kaldırılacak.

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna bağlı Kriz Masası tarafından, epidemiyolojik durumu sabit olan bazı ülke vatandaşlarının Azerbaycan'a seyahat etmeleri için özel izin talebinin kademeli olarak kaldırılması kararı alınmıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna bağlı Kriz Masası tarafından, epidemiyolojik durumu sabit olan bazı ülke vatandaşlarının Azerbaycan'a seyahat etmeleri için özel izin talebinin kademeli olarak kaldırılması kararı alınmıştır. Bu itibarla, 10 Haziran tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu vatandaşları aşağıdaki koşulları gözeterek hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebilecektir.

18 yaşından büyük yolcular için COVID-19 aşısı veya iyileştiğini teyit eden ilgili ülke tarafından düzenlenmiş resmi bir belgenin (COVID pasaportu) ve uçuşdan önceki 72 saat içinde COVID-19 negatif PCR testinin sonucunu doğrulayan resmi bir belgenin ibraz edilmesi; 1-18 yaş arası yolcular için uçuşdan önceki 72 saat içinde COVID-19 negatif PCR testinin sonucunu doğrulayan resmi bir belgenin ibraz edilmesi; 1 yaşından küçük çocuklar için COVID pasaportu ve PCR test sonuçları talep edilmemektedir.

Kaynak: A. C. Bakanlar Kurulu

Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre