TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ TEKNİK PERSONEL ALIMI İLANI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ TEKNİK PERSONEL ALIMI İLANI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ TEKNİK PERSONEL ALIMI İLANI
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) Projesi kapsamında teknik personel alınacaktır: 1. Kameraman pozisyonuna ait dokümana ulaşmak için tıklayınız.2. Montajcı (Kurgucu) pozisyonuna ait dokümana ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) Projesi kapsamında teknik personel alınacaktır:

1. Kameraman pozisyonuna ait dokümana ulaşmak için tıklayınız.

2. Montajcı (Kurgucu) pozisyonuna ait dokümana ulaşmak için tıklayınız.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title