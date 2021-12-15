TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ TEKNİK PERSONEL ALIMI İLANI
Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) Projesi kapsamında teknik personel alınacaktır: 1. Kameraman pozisyonuna ait dokümana ulaşmak için tıklayınız.2. Montajcı (Kurgucu) pozisyonuna ait dokümana ulaşmak için tıklayınız.
Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) Projesi kapsamında teknik personel alınacaktır:
1. Kameraman pozisyonuna ait dokümana ulaşmak için tıklayınız.
2. Montajcı (Kurgucu) pozisyonuna ait dokümana ulaşmak için tıklayınız.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet