"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölgesel ve küresel liderlik konumuyla son bir asırdaki en güçlü yürüyüşünü gerçekleştirmektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 19 yıllık emeğimizin ürünü güçlü altyapısıyla, bölgesel ve küresel liderlik konumuyla son bir asırdaki en güçlü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 19 yıllık emeğimizin ürünü güçlü altyapısıyla, bölgesel ve küresel liderlik konumuyla son bir asırdaki en güçlü yürüyüşünü gerçekleştirmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"GİRDİĞİMİZ HER SEÇİMDE MİLLETİMİZE GÜVENDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, girdikleri her seçimde sadece ve sadece millete güvendiklerini ve milletten destek beklediklerini söyleyerek, "Sırtını karanlık mahfillere dayayarak efelenenler sandıkta dersini alırken, milletimiz bizi hep iktidarda tutarak itimadını gösterdi. Özellikle, son 8 yıldır, ülkemizle birlikte partimizin ve şahsımızın da yaşadığı kesintisiz saldırı sürecinden, milletimizden aldığımız güç ve destek sayesinden dimdik çıkmayı başardık" dedi.

Gezi Olaylarıyla ilk fitilin ateşlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Batılı medya kuruluşlarının gece-gündüz canlı yayın yaptığı, ayaküstü bin yalanın aynı anda söylendiği olayları hatırlıyorsunuz değil mi? Güya ağaç diyerek, güya çevre diyerek yola çıktılar, sonra işi ülkemizin tüm kalkınma projelerinin durdurulması, istiklalini ve istikbalini temsil eden milli politikalarından vazgeçilmesi talebine kadar götürdüler. Biz buradaki oyunu gördük ve kararlı bir duruş sergileyerek tuzağı bozduk. "

Daha sonra FETÖ'nün emniyet ve yargı içindeki militanları üzerinden 17-25 Aralık kumpasının devreye sokulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Montajların, iftiraların, yalanların havada uçuştuğu bu kumpası da, milletimizle birlikte boşa çıkardık. CHP'nin borazanlığını yaptığı bu süreci, mahalli seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gölgelemek için kullanmaya çalıştılar. Bunun için çevirmedikleri fırıldak kalmadı. Ama milletimizin dirayeti ve kararlılığı sayesinde, her iki seçimde de hüsrana uğradılar" diye konuştu.

"HALKIMIZIN GELECEĞİNE UMUTLA BAKMASINI SAĞLAYACAK YENİ POLİTİKALAR GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarlarını "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı üzerine bina etmiş bir parti olarak, önce vatandaşların huzurunu, güvenliğini, refahını sağlamak mecburiyetinde olduklarını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti: "Bunun için önümüzdeki dönemde, salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak, milletimiz için ilave destek adımları da atabiliriz. Fevkalade dönemlerin fevkalade tedbirler gerektirdiği hakikatini aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu anlayışla ülkemizi hedeflerinden koparmayacak ve halkımızın geleceğine umutla bakmasını sağlayacak yeni politikalar geliştirmeyi sürdüreceğiz. Milletimiz, özellikle de gençlerimiz müsterih olsun. Bu ülkedeki hiçbir birey, hiçbir insanımız sahipsiz değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 19 yıllık emeğimizin ürünü güçlü altyapısıyla, bölgesel ve küresel liderlik konumuyla son bir asırdaki en güçlü yürüyüşünü gerçekleştirmektedir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, bu yürüyüşü mutlaka zaferle neticelendireceğimize inanıyorum. "

Kaynak: Habermetre