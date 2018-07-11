Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Erdoğan Brükel'e gitti

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Esenboğa Havalimanı'ndan Brüksel'e hareket etti.

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Erdoğan bugün ve yarın Brüksel'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Brüksel'e hareket etti. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca ve garnizon komutanları uğurladı.