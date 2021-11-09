Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını artırdı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişikliklerle, döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. TL zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TCMB Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, yabancı para yükümlülükler için döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı. Böylelikle vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu.

Haber : Ferhat EKİNCİ/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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