Cari Açık, 5 Milyar Doları Aştı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2 milyar 686 milyon dolar artarak 5 milyar 121 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 37 milyar 112 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.485 milyon ABD doları artarak 7.267 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.

SEYEHAT KALEMİNDE ARTIŞ

Açıklamada şöyle denildi:

"Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 652 milyon ABD doları tutarında artarak 2.278 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 11 milyon ABD doları azalarak 541 milyon ABD doları olmuştur.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 175 milyon ABD doları artarak 226 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 321 milyon ABD doları artarak 1.057 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 570 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 488 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.801 milyon ABD doları net alım yaptığı görülmektedir.

REZERVLER AZALDI

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak Genel Hükümet ve bankalar, sırasıyla 2.250 milyon ABD doları ve 549 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlarda, 173 milyon ABD doları tutarında net giriş gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.509 milyon ABD doları, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 1.807 milyon ABD doları tutarında net azalış kaydetmiştir.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 108 milyon ABD doları ve 1.628 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 867 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde 2.399 milyon ABD doları azalış gözlenmiştir."