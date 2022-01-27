Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Cari işlemler dengesindeki iyileşmesinin güçlenerek devam etmesinin, önümüzdeki... - Haberler Ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Cari işlemler dengesindeki iyileşmesinin güçlenerek devam etmesinin, önümüzdeki...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Cari işlemler dengesindeki iyileşmesinin güçlenerek devam etmesinin, önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak, ülke risk birimini olumlu etkilemesi beklenmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Cari işlemler dengesindeki iyileşmesinin güçlenerek devam etmesinin, önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak, ülke risk birimini olumlu etkilemesi beklenmektedir. Bu çerçevede cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyoruz." - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Togo Cumhuriyeti, Şahap Kavcıoğlu, TCMB, Ekonomi, Haber

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