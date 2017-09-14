Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Tarafından, Son Dönemde Açıklanan...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiği belirtilerek, "İç talepteki iyileşme devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiği belirtilerek, "İç talepteki iyileşme devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir." ifadeleri kullanıldı.