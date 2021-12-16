Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü.
AA / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü.
??Merkez Bankası #faiz kararını açıkladı:— Haberler (@Haberler) December 16, 2021
??100 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirildi.
Merkez Bankası'nın #faizkararı hakkındaki düşünceniz ne yönde?
#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz?— Haberler (@Haberler) December 13, 2021
AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri
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