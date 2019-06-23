Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandığı okuldan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandığı okuldan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu, Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandığı okuldan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu, Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Kaynak: AA
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