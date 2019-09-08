Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da

08.09.2019 16:25

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini karşılayanlarla selamlaşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini karşılan vatandaşlara çay ve oyuncak dağıtması MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Buluşması'na ve toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Kaynak: AA