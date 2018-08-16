Son Dakika! Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda Fransız mevkidaşı ile görüştü. Ekonomi ve ticari ilişkilerin ele alındığı görüşmede,iki ülkenin hazine ve maliye bakanlarının bir araya gelmesi de kararlaştırıldı.

EKONOMİK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMENİN ÖNEMİ VURGULANDI

İki lider, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladılar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna dikkati çekti.

İKİ LİDER SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

İki liderin, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde de bulundukları öğrenildi.

ALBAYRAK İLE MEVKİDAŞI BİR ARAYA GELECEK

Ayrıca iki lider görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile Fransız mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerini kararlaştırdı.