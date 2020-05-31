Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışını...
Hastanenin eski ve yeni halinden görüntüler Açılış - Kurdele kesimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışını yaptı.
31.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:19
Hastanenin eski ve yeni halinden görüntüler
Açılış - Kurdele kesimi
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışını yaptı
Kaynak: AA