Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışını...
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışını...

Hastanenin eski ve yeni halinden görüntüler Açılış - Kurdele kesimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışını yaptı.

31.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:19

Hastanenin eski ve yeni halinden görüntüler

Açılış - Kurdele kesimi

İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışını yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışını...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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