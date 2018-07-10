Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kıbrıslı Türklerin Bir Kıbrıs Rum Devletinde Azınlık...

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kıbrıslı Türklerin Bir Kıbrıs Rum Devletinde Azınlık...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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