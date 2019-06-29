Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube Kanalı Yayına Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dijital Medya Twitter hesabından (@RTEdijital) dün yapılan açıklama, Erdoğan'ın YouTube kanalının açıldığını, yayın hayatına ise bugünden itibaren başlayacağını söylemişti.

Gönderilen iletide, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi YouTube kanalı yarından itibaren aktif yayın hayatına başlıyor. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın." ifadeleri kullanılmış, ardından da Erdoğan bunu kendi hesabından retweet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, video paylaşım sitesine ilk videosunu koydu. İlk 20 ekonominin devlet başkanlarının katıldığı Osaka'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nin basın toplantısını gösteren canlı yayının videosu, RTErdoğan kanalının ilk videosu oldu.

Bugün yayına giren Erdoğan'ın YouTube hesabına, youtube.com/RTErdogan adresinden erişebilirsiniz.