Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Serahsi Camisi Açılışında

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Serahsi Camisi Açılışında

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Dua okunması Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile İmam Serahsi Camisi'nin açılışına katıldı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Dua okunması
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile İmam Serahsi Camisi'nin açılışına katıldı.

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