Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Serahsi Camisi Açılışında
- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Dua okunması Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile İmam Serahsi Camisi'nin açılışına katıldı.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Dua okunması
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile İmam Serahsi Camisi'nin açılışına katıldı.