Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö) Biz Darbe Yedik, Aynı Darbeyi Kırgızistan Yesin İstemeyiz"
- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile beraber iş birliği anlaşmalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile beraber iş birliği anlaşmalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.