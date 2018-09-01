Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö) Biz Darbe Yedik, Aynı Darbeyi Kırgızistan Yesin İstemeyiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö) Biz Darbe Yedik, Aynı Darbeyi Kırgızistan Yesin İstemeyiz"

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile beraber iş birliği anlaşmalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile beraber iş birliği anlaşmalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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