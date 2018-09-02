Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreninde - Çolpon

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreninde - Çolpon

- Açılış töreninden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki temasları kapsamında eşi Emine Erdoğan ile birlikte Çolpon Ata'da düzenlenen 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

- Açılış töreninden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki temasları kapsamında eşi Emine Erdoğan ile birlikte Çolpon Ata'da düzenlenen 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

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